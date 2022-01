Dybala sempre più lontano dalla Juve: ci prova anche il Liverpool 

Lo ha detto l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene: a febbraio ci sarà il summit decisivo tra la Juventus e Paulo Dybala per capire il futuro bianconero della Joya. Al momento attuale sembra molto difficile che si possa arrivare a un accordo per il rinnovo del contratto. La cifra spesa per Vlahovic, tra cartellino e ingaggio, impediscono al club torinese di mettere a bilancio un altro stipendio particolarmente oneroso.