Dugarry, che attacco a de Ligt: "Juve scelta solo economica, mi fa vomitare"

28/06/2019

Manca ormai solo l'ufficialità per il passaggio di Matthijs de Ligt dall'Ajax alla Juventus, ma la decisione presa dal difensore olandese fa andare su tutte le furie Christophe Dugarry. "Dove sono finite le scelte sportive? Ci sono il Barcellona, il Psg e la Juventus. Bisogna essere chiari, la scelta sportiva è il Barcellona. E lui non la prende - ha detto il francese a 'RMC Radio' -. Quindi è soltanto una decisione economica. Vai pure altrove, con la tua grana. Questa è l'immagine che vuoi dare... Mi fa venire voglia di vomitare. De Ligt è un giocatore eccellente, molto bravo, ma con questa mentalità non durerà. Non è possibile".