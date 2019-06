Juve, blitz ad Amsterdam per de Ligt

28/06/2019

E' arrivato il momento di chiudere per il passaggio di Matthijs de Ligt alla Juve. Ormai non ci sono più dubbi: il giovane difensore vestirà la maglia bianconera a partire dalla prossima stagione. Il ds Fabio Paratici e l'agente del giocatore Mino Raiola hanno organizzato la trasferta ad Amsterdam per mettere tutto nero su bianco con l'Ajax. L'accordo è già stato trovato: 70 milioni di euro ai Lancieri e un contratto quinquennale da 12 (8 fissi più 4 di bonus) al giocatore con clausola rescissoria da 150 milioni. Cifre record, a cui non hanno saputo, o voluto, rispondere Barcellona e Psg.