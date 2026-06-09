Dibu Martínez, il portiere politicamente scorretto che ha stregato la Juventus: tutto sull'argentino

Sarebbe ingeneroso, però, limitare l'argentino a queste questioni, perché se la Juventus lo vuole è anche per un altro motivo: perché Martínez è un portiere fortissimo. Salito alle luci della ribalta ormai da giocatore maturo, è un estremo difensore modernissimo, abile con i piedi e dotato di riflessi clamorosi, specialmente nelle parate ravvicinate, quelle in cui il tempo di reazione a disposizione è quasi negativo. Nato il 2-9-1992, andrà a compiere 34 anni nel corso della stagione 2026-27, ma è fisicamente integro ed è a caccia di una big in cui sfoderare tutto il proprio talento. Per ora, a parte l'Argentina, non ha mai giocato in una piazza leggendaria come la Juventus. Si, è stato a lungo di proprietà dell'Arsenal, che però non ci ha mai realmente puntato nonostante abbia avuto il controllo del suo cartellino per quasi 9 anni. Con i Gunners appena 38 partite, più una immane sequela di prestiti in giro: Oxford, Sheffield, Rotherham, Wolverhampton, Getafe e Reading. Prima dell'approdo, a 28 anni, all'Aston Villa.