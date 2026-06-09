Il profilo

Dibu Martínez, il portiere politicamente scorretto che ha stregato la Juventus: tutto sull'argentino

I bianconeri hanno deciso di dare una svolta di personalità estrema alla propria porta, andando decisi sul vulcanico numero uno dell'Albiceleste

di Umberto Porreca
09 Giu 2026 - 13:57
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Cosa viene in mente pensando a Emiliano "El Dibu" Martínez? Due immagini iconiche: una è quella qui in alto. Dopo aver effettuato quella che è a ben pensare la più importante parata della storia del calcio (d'altronde chi altro mai ha parato il tiro della vittoria avversaria al 121' sul 3-3 di una finale del Mondiale? Nessuno, a parte lui), aver parato un rigore a Coman nella serie decisiva ed essersi laureato Campione del mondo, riceve il premio di Miglior portiere del torneo e nella sua testa scatta l'idea di regalare all'album dei Mondiali una istantanea eterna, un gesto dissacrante mai visto prima di fianco alla Coppa più sacra del mondo del calcio. 

"Il talento non basta. È un gioco mentale."

 El Dibu, parafrasando, ha detto circa questo in una intervista rilasciata nel 2021. La sua carriera è sempre stata contraddistinta dai Mind Games, tutti quei trucchi psicologici per cui vanno matti gli americani in Nba, ma che vengono visti ancora male nel calcio, ritenuti scorretti, poco adatti a un contesto elegante come il rettangolo verde. L'abilità del portiere argentino nell'entrare nella testa dei suoi avversari ha del sovrannaturale: ha strutturato un repertorio personale sconfinato di azioni stuzzicanti, piccoli disturbi, sguardi, gesti e frasi che riescono quasi sempre a mettere il tarlo del dubbio nei suoi avversari. Quasi, dicevamo: Mbappé, per esempio, non ci è mai caduto. Nella finale del Mondiale 2022 gli ha segnato tre gol, di cui due rigori e una magia sottoforma di giocata. Ma per Emiliano Martínez questo non è un problema, perché esiste un solo Mbappé. 

Il portiere oltre le provocazioni

 Sarebbe ingeneroso, però, limitare l'argentino a queste questioni, perché se la Juventus lo vuole è anche per un altro motivo: perché Martínez è un portiere fortissimo. Salito alle luci della ribalta ormai da giocatore maturo, è un estremo difensore modernissimo, abile con i piedi e dotato di riflessi clamorosi, specialmente nelle parate ravvicinate, quelle in cui il tempo di reazione a disposizione è quasi negativo. Nato il 2-9-1992, andrà a compiere 34 anni nel corso della stagione 2026-27, ma è fisicamente integro ed è a caccia di una big in cui sfoderare tutto il proprio talento. Per ora, a parte l'Argentina, non ha mai giocato in una piazza leggendaria come la Juventus. Si, è stato a lungo di proprietà dell'Arsenal, che però non ci ha mai realmente puntato nonostante abbia avuto il controllo del suo cartellino per quasi 9 anni. Con i Gunners appena 38 partite, più una immane sequela di prestiti in giro: Oxford, Sheffield, Rotherham, Wolverhampton, Getafe e Reading. Prima dell'approdo, a 28 anni, all'Aston Villa.

© Getty Images

© Getty Images

Qui il calcio ripaga Emiliano improvvisamente di tutte le fatiche, il girovagare e il non trovare un proprio posto nel mondo: nel 2021 diventa titolare inamovibile dell'Argentina, vince due Copa America, un Mondiale, è uno degli ingranaggi fondamentali costruiti da Lionel Scaloni attorno alla stella accecante di Lionel Messi. Emiliano addirittura salva Messi, salva l'Argentina, strappando letteralmente la Coppa del mondo dalle mani di Kolo Muani. E proprio per questo, probabilmente, la Juventus lo brama: conosce la pressione, conosce il peso della leggenda, conosce la fatica e sono tutte cose che non gli fanno, e non gli hanno mai fatto, paura. Il suo soprannome Dibu per esteso, d'altronde, è "El Dibujo" cioè "Il disegno": e in che colore si disegna una bella storia, di quelle con il lieto fine? Ovviamente, in bianco e nero.

videovideo
argentina
juventus
emiliano martinez
messi

Ultimi video

00:15
13 MCH USCITA VLAHOVIC DALLA CONTINASSA 3/6 MCH

Vlahovic esce dalla Continassa: sono le ultime immagini da giocatore della Juve

02:18
Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

01:08
Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

01:30
Vlahovic futuro a Como

Vlahovic futuro a Como

01:58
Ausilio e mercato Inter

Ausilio e mercato Inter

01:19
DICH AUSILIO SU JONES DICH

Ausilio: "Jones continua a piacerci: se troviamo un accordo bene, se no..."

00:35

Ausilio conferma: "Dumfries va al Real Madrid, ma magari un domani..."

00:25
DICH AUSILIO SU MERCATO DICH

Ausilio: "Mercato? Di sicuro faremo qualcosa in difesa"

00:32
DICH AUSILIO SU CALHANOGLU DICH

Ausilio su Calhanoglu: "Ha un contratto con l'Inter e lo vogliamo tenere"

01:44
Napoli attende Allegri

Napoli attende Allegri

01:58
Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

01:27
Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

02:39
Callegari: "Ecco perché la Juventus dovrebbe prendere Sorloth"

Callegari: "Ecco perché la Juventus dovrebbe prendere Sorloth"

01:36
Ndicka uomo mercato

Ndicka uomo mercato

02:38
Vlahovic odi et amo

Vlahovic odi et amo

00:15
13 MCH USCITA VLAHOVIC DALLA CONTINASSA 3/6 MCH

Vlahovic esce dalla Continassa: sono le ultime immagini da giocatore della Juve

I più visti di Juventus

Dusan Vlahovic

La verità di Vlahovic sul mancato rinnovo: la fascia, il tradimento e un ultimo messaggio

Alexander Sorloth

Juve-Sorloth, avanti tutta: c'è il sì dell'attaccante e l'accordo sul contratto

Juve, prosegue il casting per la porta: quattro i nomi, rispunta Maignan

Brahim Diaz

Florentino Perez, Mourinho e Nico Paz: ecco perché Brahim Diaz è più vicino alla Juve

BERNARDO SILVA, 31; MAN CITY; VdM: 38 MLN

Juve, senti Bernardo Silva: "Non ho preso una decisione sul futuro". Ci prova anche il Real, un fattore fa sperare Spalletti

Dusan Vlahovic

Retroscena Vlahovic: parte dello spogliatoio era stufo del bomber serbo

Mercato ora per ora
Vedi tutti
14:52
Il procuratore di Esposito: "Pio è felice all'Inter e resterà lì per tanti anni"
14:10
Napoli, Di Lorenzo vicino al rinnovo fino al 2029
Solet
13:44
Inter-Udinese, contatto per Solet. E spunta un altro obiettivo bianconero
13:41
Bologna, è arrivato Tedesco: selfie e autografi all'aeroporto, poi la firma del contratto
12:10
Chelsea, Cucurella nel mirino di Atletico Madrid e Barcellona