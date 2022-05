Di Maria si nasconde: "Se firmo con la Juve? No, vedrò più avanti"

Angel Di Maria ha salutato ufficialmente il Psg e adesso si attende quale maglia di club vestirà la prossima stagione, quella dei Mondiali in Qatar con la sua nazionale. L'argentino è dato a un passo dalla Juve, ma lui al momento si nasconde dietro a un "no" di circostanza detto a chi gli chiedeva se sarebbe andato a Torino. "Se firmerò con la Juventus? No (ride, ndr). Sono tranquillo. Penso a me e alla mia famiglia. In seguito vedrò quale sarà la soluzione migliore per il futuro", ha detto a L'Equipe.