Di Maria: "Alla Juve sono felice, ma non stiamo parlando del rinnovo"

Angel Di Maria di sicuro vestirà la maglia della Juve sino a giugno, poi si vedrà. L'accordo con i bianconeri è solo annuale perché nei suoi programmi c'è il ritorno al Rosario Central, ma non è detto che sia già a partire dalla prossima stagione. "Non ho preferenze per il mio futuro. Sono felice qui. Il club ha diversi problemi, negli ultimi tempi e non si sta parlando molto del rinnovo. Non ho parlato con la Juve, né con altri club. Cerco di pensare solo a giocare e di dimostrare il mio valore in ogni partita, poi vedremo cosa accadrà", ha detto il "Fideo" a Espn Argentina.

Contro il Nantes l'argentino è stato tolto prima della fine, quando, forse, avrebbe potuto essere decisivo nel tentativo di trovare il successo da parte dei bianconeri. "Avevo un po' di crampi ma poi mi sono passati, Allegri mi ha chiesto come stessi e gli ho risposto di aspettare, poi però mi ha sostituito. Oggi ho parlato con il mister e mi ha detto che voleva evitare che mi facessi male, c'è la gara di ritorno che è importante. Posso capirlo", ha aggiunto.

Intanto, Di Maria non fa programmi in vista del prossimo Mondiale: "Se ci sarò? Non lo so. Credo di esserci nella prossima Copa America, farò tutto il possibile, ma mi piacerebbe esserci. È fondamentale che continui a giocare in Europa per esserci, altrimenti Scaloni non mi considererà: bisogna essere al 100%.