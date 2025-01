Juve-Danilo, accordo per la risoluzione: andrà al Napoli dopo lo scontro diretto del Maradona

Il matrimonio tra il Napoli e Danilo s'ha da fare. Non adesso ma a fine mese. Esattamente dopo lo scontro tra Napoli e Juventus in programma per il 25 gennaio al Maradona. È la condizione posta da Giuntoli che, svela Il Mattino, avrebbe trovato un accordo con il brasiliano per la rescissione del contratto. L'ex City, pur di lasciare la Vecchia Signora dopo che è stato posto fuori rosa, avrebbe rinunciato alla buonuscita e una serie di premi come richiesto dai bianconeri.