Dalla Spagna: "Pogba ha scelto il Real Madrid". La Juve resta alla finestra

17/06/2019

"Ma sarà difficile portarlo fuori da lì, sarà uno di quelle trattative che durano per tutta l'estate", ha detto questa fonte ad AS. I tempi però sono stretti, perchè il mercato inglese chiude l'8 agosto e i Red Devils prima di lasciare partire il loro gioiello dovranno trovare un sostituto all'altezza. C'è poi da considerare che il Real non vorrebbe pagare i 160 milioni che chiede il Manchester e non avrebbe ottimi rapporti con l'agente di Pogba, Mino Raiola, che invece è molto legato alla Juventus. I bianconeri contano proprio sui rapporti con Raiola per riuscire a sorpassare il Real all'ultimo e riportare a Torino il francese.