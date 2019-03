Dalla Spagna: offerta ufficiale della Juve a Zidane

11/03/2019

Una clamorosa indiscrezione arriva dalla Spagna. Secondo il quotidiano 'El Pais' Zinedine Zidane avrebbe ricevuto un'offerta formale per guidare la Juventus fino al 2022. Questo spiegherebbe il 'no' del tecnico francese alla chiamata di Florentino Perez per tornare a sedersi sulla panchina del Real Madrid al posto di Solari. Zidane non vuole subentrare a stagione in corso: al massimo potrebbe valutare la proposta da giugno. Ma la Juve...

Florentino Perez lo avrebbe rivoluto subito in panchina per dare una svolta alla catastrofica stagione del Real Madrid. Zidane non ne ha voluto sapere di tornare a bufera in corso dopo gli straordinari trionfi con i merengues. Se ne potrebbe riparlare per la prossima stagione o quando il francese deciderà di riprendere ad allenare. Ma dietro il rifiuto, secondo 'El Pais', ci sarebbe la Juve e la proposta di contratto fino al 2022. Zidane è la prima scelta di Andrea Agnelli in caso di addio di Allegri e il club bianconero avrebbe accelerato i tempi per battere la concorrenza del Chelsea. E la vacanza di tre giorni a Milano del francese non avrebbe fatto altro che alimentare ulteriormente le voci di una sua vicinanza... all'Italia.