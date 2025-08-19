Sassuolo: pazza idea Matic, contatti con il centrocampista svincolato
19 Ago 2025 - 17:36
Sassuolo pronto a mettere a segno un colpo di mercato a centrocampo: sono infatti avviati i contatti con Matic, svincolato con un passato in Serie A alla Roma. Le parti trattano e il serbo non disdegnerebbe un ritorno in Italia a 37 anni.
