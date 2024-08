Dall'Inghilterra: il Chelsea torna su Chiesa, ma solo se parte Sterling

OCCASIONE DI MERCATO

Il Chelsea torna su Federico Chiesa. Dopo il recente scambio provato a imbastire tra Juventus e Chelsea ma mai andato in porto, i Blues hanno messo nel mirino l'attaccante esterno della Juventus se Sterling dovesse finalmente partire e non si riuscisse a ottenere l'arrivo di Osimhen dal Napoli. Sull'attaccante bianconero, però, è molto forte l'interesse del Barcellona che al momento sembra in vantaggio ma limitato dai problemi economici nel poter tesserare i calciatori. A riferirlo è il The Sun.

Le eccessive richieste di stipendio da parte di Osimhen e le complicanze nella formula dell'operazione (il Chelsea lo vorrebbe prelevare in prestito) hanno portato la squadra di Maresca a valutare nuovi obiettivi per l'attacco considerati più economici. Oltre a quello di Chiesa, l'altro nome in lista è quello di Dominic Calvert-Lewin dell'Everton. Un innesto che, però, arriverà solo e soltanto qualora Sterling venisse ceduto. Chiesa è fuori dal progetto della Juventus e la prossima settimana (l'ultima di mercato) dovrebbe essere quella decisiva per la sua cessione. I bianconeri valutano Chiesa circa 15 milioni di euro.