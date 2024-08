Chiesa, il Barcellona prepara l'offerta. E lui deve ridursi l'ingaggio

JUVENTUS

L'ex Fiorentina ha già detto sì: i blaugrana hanno pronti 9 mln per i bianconeri

In casa Barcellona continuano le manovre per assicurarsi Federico Chiesa, il grande obiettivo dei blaugrana in questi ultimi giorni di mercato. Il club blaugrana sta lavorando per fare spazio in rosa all'esterno della Juventus, e la cessione al Rennes di Faye, centrale senegalese, rappresenta un passo importante. Ma c'è di più: anche l'ex Fiorentina dovrà fare un sacrificio dal punto di vista dell'ingaggio. Intanto il ds Deco sta preparando l'offerta da far arrivare sul tavolo di Giuntoli: circa 9 milioni di euro di basse fissa da sommare ai 3-4 di bonus. Una proposta che potrebbe portare la Vecchia Signora a dire sì pur di scongiurare l'ipotesi Inter, ancora in agguato.

La priorità del Barcellona è una in questi giorni: cedere. Liberare il monte ingaggi permetterebbe agli iberici di tesserare Dani Olmo, il grande colpo dell'estate, e di tesserare lo stesso Chiesa. Quest'ultimo ha già detto sì, e non dovrebbe opporre resistenza in merito all'abbassamento dell'ingaggio da quota 5 a 4 mln (più bonus). Una mossa necessaria pur di tornare protagonista lontano dalla Serie A. Ad aiutare Chiesa potrebbe essere l'addio del giovane difensore Faye (finirà al Rennes per 12 mln più bonus) che segue quello di Gundogan e Vitor Roque. Ma da piazzare ci sono altri profili come pure Ansu Fati, Eric Garcia, Lenglet e Pau Torres. Tanti gli incastri, con la chiusura del mercato sempre più vicina.