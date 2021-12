Da stelle a separati in casa, Arthur e Luis Alberto non sono più indispensabili, Lazio e Juve lavorano allo scambio

Da stelle a separati in casa

Il centrocampista brasiliano non piace ad Allegri, diversa la valutazione di Sarri che lo vorrebbe portare alla Lazio

"Arthur è stato scelto da un altro allenatore, vuole giocare per non perdere il Mondiale", avvisa Federico Pastorello, procuratore del calciatore. Parole che si prestano a più interpretazioni. Tante le ipotesi fatte, ma l'identikit dell'allenatore avvolto nel mistero dovrebbe essere quello di Maurizio Sarri, il tecnico toscano non ha mai nascosto la propria ammirazione per il venticinquenne brasiliano.

Non nutrono della stessa stima i due centrocampisti della Lazio, Lucas Leiva e Danilo Cataldi. Alla lista dei bocciati si deve aggiungere anche il nome di Luis Alberto che non ha mai convinto il nuovo coach, ed è sempre più in rotta con la società. Il malumore del giocatore potrebbe rivelarsi utile in ottica mercato, con la Juve pronta a intervenire. Motivo in più per lavorare sullo scambio con Arthur per portare alla corte di Sarri il tanto richiesto rinforzo. Ma ecco che ritorna la tanto sofferta questione cartellini, la valutazione del giocatore bianconero si aggira intorno ai 60 milioni, ben 20 in più rispetto allo spagnolo. Divario che la Juventus vuole colmare, di diverso parere la Lazio che chiede uno scambio alla pari. Insomma, la trattativa sta entrando nel vivo.