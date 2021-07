Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes incontra la Juventus

IL SUMMIT

L'agente del portoghese è in Italia. Sempre più probabile che resti in bianconero un altro anno

Cristiano Ronaldo e la Juventus ancora insieme, almeno per questa stagione. E' questa la sensazione che negli ultimi tempi accompagna i discorsi dei bianconeri sui CR7. L'asso portoghese non si muoverà da Torino e per questo il suo potente agente, Jorge Mendes, che ieri era presente alla presentazione ufficiale di Josè Mourinho come allenatore della Roma, andrà a incontrare la dirigenza juventina per definire la permanenza del giocatore in Serie A anche nella stagione che è alle porte. afp

Al momento non ci sono tanti discorsi da fare. Cristiano ha capito che l'unica squadra che può garantire lo stipendio attuale è proprio la Juve. Non ci sono squadre che si sono fatte seriamente aventi e quindi l'idea di Mendes è quella lasciare tutto così com'è.

Un altro anno in bianconero, come da contratto, poi si vedrà il da farsi.