Conte guida la restaurazione bianconera: alla Juve con pieni poteri per tornare a vincere assieme

Le dichiarazioni di Tudor post Venezia, a Champions conquistata e obiettivo quindi raggiunto, hanno stupito solo chi non conosce il temperamento e il carattere del tecnico croato. Parole dettate non tanto o non solo dall'orgoglio ferito ma più che altro scaturite da una seria presa d'atto della realtà. Sicuramente, va da sè, non sono state allora un fulmine a ciel sereno per la società, in seno alla quale fra l'altro da tempo c'è stato (e c'è) chi ha lavorato per un arrivo immediato di Antonio Conte, già al Mondiale per Club.