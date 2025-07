Intervenuto nel corso della presentazione del tecnico Vivarini, il presidente del Pescara ha fatto il punto sul mercato del Pescara in entrata e in uscita: "La Roma è sul giocatore, ma ha tante altre richieste - l'intervento del patron riportato dai colleghi de Il Centro -. Credo che nei prossimi giorni arriveremo alla fumata bianca per la sua cessione. Plizzari sogna di tornare, mentre io vorrei riportare qui a Rafia ma vedremo se il Lecce lo metterà in uscita".