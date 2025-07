Granit Xhaka è stato accostato prima al Milan e poi a Inter e Juventus ma alla fine dovrebbe finire in Arabia. Il centrocampista svizzero sta valutando la proposta del Neom SC, neopromosso in Saudi Pro League, ed è una diretta richiesta del tecnico Christophe Galtier. Il Bayer Leverkusen potrebbe lasciarlo partire per 12 milioni di euro.