Conceiçao, l'arrivo a notte fonda: iniziate le visite mediche

Juve is on fire, scatenata sul mercato. Dopo l'arrivo di Nico Gonzalez ecco sbarcare a Torino un altro gran colpo estivo: Francisco Conceiçao. L'esterno offensivo classe 2002 è atterrato in piena notte all'aeroporto di Caselle, pronto a dare il via alla sua nuova avventura bianconera. Sono da poco iniziate le visite mediche di rito al J Medical, accolto dall’affetto dei tifosi presenti per scattarsi una foto o farsi firmare un autografo. Subito dopo la firma del contratto che lo legherà alla società bianconera.