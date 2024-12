Conceicao, la Juve non ha dubbi: Giuntoli già al lavoro per il riscatto

Con l'infermeria piena, in casa Juve il mirino è puntato sul mercato di gennaio per puntellare la rosa, ma Giuntoli sta già lavorando anche al riscatto di Francisco Conceicao. Arrivato in prestito questa estate per sette milioni di euro con diritto di riscatto a fine stagione già fissato a 30 milioni di euro, il "Chico" alla Continassa ha convinto tutti con le sue prestazioni e i bianconeri vorrebbero anticipare i tempi della trattativa col Porto per blindare il giocatore ed evitare possibili sorprese e inserimenti di altre squadre a giugno.