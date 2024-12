Il Benfica fa muro per Antonio Silva: Mendes corre in aiuto di Giuntoli, di mezzo anche Conceiçao

A far cambiare lo scenario potrebbe essere il pagamento della clausola rescissoria da 100 milioni di euro, un ostacolo insormontabile per i bianconeri. Un aiuto potrebbe però arrivare da Jorge Mendes che sta spingendo con il Benfica per forzare l'addio: l'asse con Giuntoli è caldo dopo l'affare legato a Conceiçao condotto in estate. Con il 58enne procuratore si dovrà parlare presto anche dell'acquisto dell'esterno del Porto: ecco allora che la Vecchia Signora, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe spingersi a una offerta importante per Antonio Silva (non meno di 25 milioni di euro subito, 30 in caso di prestito con riscatto) ottenendo così uno sconto sul figlio d'arte.