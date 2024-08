Chiesa, sì al Barcellona: il piano dei catalani. L'Inter in agguato

JUVENTUS

Il ds Deco deve prima cedere: l'operazione è alla portata dei blaugrana. La Juve attende

Federico Chiesa sta aspettando il Barcellona. Negli ultimi giorni l'agente dell'esterno, Fali Ramadani, ha riaperto i dialoghi con i blaugrana, consapevoli che la cifra da versare nelle casse della Juventus non sarà superiore ai 15 milioni di euro. La pista è calda, e a spingere è pure il tecnico Flick che lo avrebbe voluto già ai tempi del Bayern Monaco. Al momento sono ore di riflessione: i dirigenti del club catalano devono decidere se affondare o meno il colpo. E in agguato c'è l'Inter.

Il Barcellona ha bisogno di un esterno sinistro (niente da fare per Nico Williams, difficile anche Leao), e Chiesa è un profilo gradito. Ma il ds Deco presenterà un'offerta scritta, svela Sport, solo quando avrà la certezza di poter tesserare l'ex Fiorentina senza problemi riguardo al suo inserimento nelle liste (c'è un tetto degli ingaggi da rispettare). In sostanza il Barcellona vuole essere sicuro di poter utilizzare il calciatore non appena sarà conclusa ufficialmente la trattativa con la Juventus. Necessarie quindi delle uscite per far spazio successivamente anche a un terzino destro.

La Juventus spinge per cedere Chiesa all'estero, ma naturalmente il 26enne non attenderà all'infinito: in allerta c'è anche l'Inter, pronta a offrire al laterale un contratto molto ricco. All'orizzonte ci sono giorni caldissimi: il mercato chiude il 30 agosto, e Giuntoli deve trovare una sistemazione al classe 1997 fuori dal progetto di Thiago Motta.