Chiesa dice sì al Barcellona: ora i catalani devono fargli spazio

addio juve?

L'agente dell'esterno ha informato il Barça dell'ok all'offerta ma gli spagnoli devono procedere con alcune cessioni. La Juve in attesa

Federico Chiesa dice sì al Barcellona: il suo agente Fali Ramadani ha fatto sapere al club spagnolo che l'esterno azzurro ha accettato l'offerta da 4 milioni di euro netti più due di bonus fino al 2027. Tutto in discesa per l'addio alla Juventus dunque? No perché il club catalano continua ad avere gravi problemi di inserimento dei nuovi acquisti a causa della situazione finanziaria del club, serve dunque prima procedere a nuove cessioni dopo quella di Vitor Roque al Betis e di Lenglet all'Atletico Madrid.

Un tassello dell'affare Chiesa, in scadenza 2025 e fuori dai piani di Thiago Motta, è dunque andato al suo posto: il sì alla proposta catalana, come ricordato da Fabrizio Romano. Ora tocca al Barça fare spazio al giocatore per poi procedere all'offerta da 10 milioni di euro più 3 di bonus alla Juventus, che servirebbero ai bianconeri per poi fare l'ultimo regalo all'allenatore italo-brasiliano, cioè Sancho del Manchester United.

Chiesa piace anche al Chelsea, che però deve prima cedere Sterling, oltre a Milan e Inter che però sarebbero interessate solo nel caso andasse a scadenza l'anno prossimo prelevandolo a parametro zero.

