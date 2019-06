Casillas su Twitter: "La Juventus fa colpi magici, degni di Houdini"

25/06/2019

Iker Casillas deve ancora decidere cosa fare in futuro dopo l'infarto ma intanto lancia un tweet a sorpresa che coinvolge il mercato delal Juventus: "Gli acquisti della Juve sono fatti da Houdini. Magia pura...". Il portiere spagnolo scomoda il famoso illusionista per raccontare i colpi bianconeri (come Cristiano Ronaldo un anno fa) oppure sta regalando un piccolo spoiler su un futuro acquisto come Pogba o De Ligt?