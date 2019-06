Ritiro per Casillas? Il portiere smentisce: "Non ho ancora deciso"

13/06/2019

Niente ritiro imminente dal calcio giocato per Iker Casillas. A dirlo è lo stesso portiere spagnolo che ha smentito l'indiscrezione di O Jogo lanciata questa mattina in prima pagina. Il numero uno sta recuperando dall'infarto avuto il 2 maggio scorso durante un allenamento e su twitter ha chiarito: "Un giorno dovrò pure ritirarmi, ma vorrei annunciare la notizia quando arriverà il momento. Per ora non è il momento, mi sto riposando. Ieri mi sono sottoposto a una visita di controllo con il dottor Felipe Macedo, è andato tutto molto bene. Questa è una grande notizia, che volevo condividere con tutti".



Il quotidiano portoghese ha spiegato di un ruolo pronto da dirigente al Porto, mentre il suo posto in campo con la maglia biancoblu potrebbe essere preso dal suo amico Gigi Buffon.



Il presidente della squadra di Oporto Pinto da Costa gli avrebbe offerto un posto nello staff durante una cena. Casillas a 38 anni e dopo aver vinto tutto con la maglie del Real Madrid, del Porto e della nazionale spagnola si trova davanti a un bivio. Il suo palmares parla da solo: 5 liga, 4 Supercoppa di Spagna, 2 coppe di Spagna, un campionato portoghese, una Supercoppa di Portogallo, 3 Uefa Champions League, 2 Supercoppe Europee, una Coppa Intercontinentale, un Mondiale per Club, un Mondiale e due Europei.