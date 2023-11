Juventus, Calvo allontana Conte: "Allegri è il miglior allenatore che si possa avere"

IL FUTURO DELL'ALLENATORE BIANCONERO

Il CFO Francesco Calvo ha parlato dell'allenatore toscano a margine dello Sport Industry Talk

Massimiliano Allegri rimarrà l'allenatore della Juventus al termine della stagione? È questo il dilemma che impazza in questi giorni dopo le voci riguardanti l'approdo in estate di Antonio Conte. Il tecnico salentino non ha nascosto la volontà di tornare in bianconero e le parole sibilline utilizzate nelle scorse ore hanno fatto pensare a tutti che il suo ritorno a Torino sia praticamente scontato. Chi non la pensa così però è il CFO della Juventus Francesco Calvo che ha espresso la volontà di rimanere sull'allenatore livornese.

"È il miglior allenatore che la Juventus possa avere in questo momento" ha sottolineato il dirigente bianconero a margine dello Sport Industry Talk. Poche parole che non lasciano spazio alla fantasia e soprattutto scongiurano un Conte-bis che potrebbe favorire sì il ritorno in Italia del pugliese, ma alla guida di un'altra squadra.

Vedi anche juventus Juventus, Conte: "Ritorno? Si può sempre sognare e sposarsi un'altra volta"