Cagliari, arrivato in città Kilicsoy: ora si lavora per Esposito

Continua a muoversi sul mercato in entrata il Cagliari, che dopo aver accolto nei giorni scorsi Luca Mazzitelli ieri ha dato il benvenuto in Sardegna a Semih Kilicsoy. Il talento turco classe 2005 arriva dal Besiktas e ieri ha assistito dalla tribuna all’amichevole vinta 1-0 dai ragazzi di Pisacane contro il Saint-Etienne grazie al gol di Adopo. Il mercato dei rossoblu non si ferma qui, il prossimo obiettivo è Sebastiano Esposito e si cerca un’intesa con l’Inter. I nerazzurri valutano la cessione a titolo definitivo, il Cagliari è pronto a soddisfare le richieste dell'Inter. Le parti si aggiorneranno la prossima settimana per provare a trovare l’accordo definitivo così da permettere al Cagliari di regalare a Pisacane un altro rinforzo in attacco.