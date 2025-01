Juventus, il Manchester City vuole Cambiaso già a gennaio

Il Manchester City si è rassegnato a perdere Kyle Walker ed è alla ricerca di un rinforzo sulla fascia destra della difesa, per questo Pep Guardiola ha chiesto alla dirigenza del club di indirizzare le proprie mire su Andrea Cambiaso della Juventus. Secondo la Gazzetta dello Sport, i Citizens hanno messo nel mirino il 24enne che può giocare su entrambe le fasce. Il club bianconero però non ha intenzione di privarsi del giocatore in questa sessione, a meno della famosa offerta irrinunciabile che dovrebbe superare i 50 milioni di euro.