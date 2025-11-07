Tonali non si sbilancia sul Newcastle, Juventus e Milan possono sognare

Le parole hanno destato malumore tra i tifosi inglesi, soprattutto perché il club gli aveva concesso un rinnovo fino al 2029 in un momento delicato della sua carriera (la sospensione per scommesse). Tonali ha giustificato la sua prudenza citando anche il trasferimento dell'ex compagno Isak al Liverpool per 150 milioni, ribadendo: "Se hai un’opzione nella tua vita, un’altra squadra che ti cerca, devi pensare a tutto. Ecco perché non voglio dire “resto per i prossimi dieci anni”, anche se ora sono felice qui".