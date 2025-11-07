Tonali non si sbilancia sul Newcastle, Juventus e Milan possono sognare

Retegui in Arabia per 69 milioni: è l'italiano più caro della storia, ecco la top 10
Sandro Tonali sibillino sul futuro al Newcastle: vale 100 milioni, ma Juventus e Milan sognano il suo acquisto.di Stefano Fiore
Sandro Tonali, colonna della Nazionale e protagonista nel Newcastle (MVP nel recente 2-0 sull'Athletic Bilbao in Champions), è tornato a far discutere sul suo futuro. Il centrocampista ha risposto con estrema cautela a chi gli chiedeva un impegno a lungo termine con i Magpies.
Il centrocampista, che ha un contratto con il Newcastle fino al 2029, ha replicato in modo sincero sul futuro in Premier League ai microfoni dopo il match di Champions: "È una domanda difficile perché nel calcio bisogna pensare stagione dopo stagione. Non voglio dire che resterò qui dieci anni e poi magari fra due o tre andarmene. Voglio pensare solo a me stesso".
Le parole hanno destato malumore tra i tifosi inglesi, soprattutto perché il club gli aveva concesso un rinnovo fino al 2029 in un momento delicato della sua carriera (la sospensione per scommesse). Tonali ha giustificato la sua prudenza citando anche il trasferimento dell'ex compagno Isak al Liverpool per 150 milioni, ribadendo: "Se hai un’opzione nella tua vita, un’altra squadra che ti cerca, devi pensare a tutto. Ecco perché non voglio dire “resto per i prossimi dieci anni”, anche se ora sono felice qui".
Come riporta il Corriere della Sera, il centrocampista azzurro non è indifferente a un possibile ritorno in Serie A con due opzioni su tutte. Sponda Milan, agli amici Tonali confida che gli piacerebbe un giorno tornare a vestire la maglia rossonera; sponda Juventus: l'ex plenipotenziario Cristiano Giuntoli aveva già messo il giocatore nel mirino, e ora i nuovi manager bianconeri, con François Modesto in prima linea, continuano a guardare con interesse al perno della mediana.
Premesso che un trasferimento a stagione in corso è improbabile, la prossima estate Tonali potrebbe essere uno dei protagonisti del calciomercato. Il Newcastle aveva già fissato il suo prezzo a 100 milioni di euro. Le cifre dell'operazione (pagato 58,9 milioni, stipendio da 8+2 milioni variabili) rendono l'investimento sostenibile principalmente per le big della Premier, ma Juve e Milan possono comunque sognare di riportare Tonali in Italia.
