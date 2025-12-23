Logo SportMediaset

Mercato

Milan, ecco l'erede di Maignan: Hugo Souza in pole

23 Dic 2025 - 09:50

Il Milan ha già individuato l'erede di Mike Maignan. La trattativa per il rinnovo del contratto del portiere francese, al momento, vive una fase di stallo, motivo per il quale il ds Igli Tare è già al lavoro per tutelarsi in caso di addio a parametro zero a giugno 2026. Nella lista della dirigenza rossonera è presente il nome di Hugo Souza, portiere classe 1999 di proprietà del Corinthians e fresco vincitore della Coppa del Brasile: l'operazione potrebbe aggirarsi attorno ai 10-15 milioni di euro. 

