Juve, assalto a Frattesi: la chiave può essere Muharemovic

Juventus e Inter potrebbero imbastire uno scambio di mercato. I bianconeri, infatti, vogliono Davide Frattesi, che l'Inter è disposta a cedere per una cifra non inferiore ai 30 milioni. I nerazzurri, dal canto loro, hanno messo gli occhi su Tarik Muharemovic, centrale difensivo che sta facendo un figurone in questa stagione con la maglia del Sassuolo e che i neroverdi lascerebbero partire per 25 milioni. Sulla eventuale cessione di Muharemovic, infine, i bianconeri vantano un incasso del 50% che, questo è ovvio, abbatterebbe non male il costo di Frattesi. Un intreccio di mercato non semplice, ma che potrebbe andare in porto a gennaio, o a giugno.