Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Juve, assalto a Frattesi: la chiave può essere Muharemovic

23 Dic 2025 - 11:04

Juventus e Inter potrebbero imbastire uno scambio di mercato. I bianconeri, infatti, vogliono Davide Frattesi, che l'Inter è disposta a cedere per una cifra non inferiore ai 30 milioni. I nerazzurri, dal canto loro, hanno messo gli occhi su Tarik Muharemovic, centrale difensivo che sta facendo un figurone in questa stagione con la maglia del Sassuolo e che i neroverdi lascerebbero partire per 25 milioni. Sulla eventuale cessione di Muharemovic, infine, i bianconeri vantano un incasso del 50% che, questo è ovvio, abbatterebbe non male il costo di Frattesi. Un intreccio di mercato non semplice, ma che potrebbe andare in porto a gennaio, o a giugno. 

Ultimi video

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

I più visti di Mercato

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Thiago Silva è libero di tornare al Milan: ufficiale l'addio dal Fluminense

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:09
Stankovic torna alla Stella Rossa: ha firmato fino al 2028
12:15
Milan, niente da fare per Gatti: per la Juve è incedibile
12:01
Roma, per la sinistra piace Renan Lodi: può arrivare, ma a una condizione
11:04
Juve, assalto a Frattesi: la chiave può essere Muharemovic
09:50
Milan, ecco l'erede di Maignan: Hugo Souza in pole