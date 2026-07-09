Atalanta, rinforzo a centrocampo per Sarri: ecco Gaetano

Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo da Cagliari Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Gaetano, 26enne centrocampista che ha al suo attivo 93 presenze in Serie A (con 10 reti e 11 assist-gol) e 5 presenze in UEFA Champions League. Ha vinto uno scudetto con il Napoli e ottenuto una promozione dalla B alla A con la Cremonese.