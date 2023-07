Juventus a caccia nella rete di Giuntoli: da Luiz Henrique a Mavropanos, i nomi del ds

IDEE BIANCONERE

La società bianconera è a caccia di profili ideali per Allegri a costi sostenibili

La Juventus ha scelto Cristiano Giuntoli come l'uomo della ripartenza sportiva. Un profilo individuato e corteggiato, strappandolo al Napoli campione d'Italia per dare una sterzata all'assetto sportivo della squadra bianconera già partendo fuori dal campo. Meno spese alte per giocatori affermati e ambiti, più spazio alle idee e a quei profili di talento da valorizzare. Il tutto sfruttando l'immensa rete globale di contatti e scouting creata da Giuntoli che ha portato al tricolore partenopeo anche rivoluzionando la rosa.

Via Mertens, Insigne e Koulibaly per puntare su Kim e Kvaratskhelia per esempio, raccogliendo visi contrariati per tutta l'estate salvo poi creare in campo - con l'aiuto di Spalletti - un capolavoro che ha impressionato l'Europa. Questo è quanto la Juventus e i suoi tifosi sperano che il nuovo ds possa trasmettere anche a Torino nei prossimi cinque anni, ma costruendo una rosa competitiva da subito.

Colpi alla Kim e Kvaratskhelia non possono arrivare in tutte le sessioni di mercato, ma la rete di osservatori, analisti e scout di Giuntoli ha una rosa di nomi ampia per provare a colmare le lacune della rosa della Juventus di Massimiliano Allegri. Se la società tiene comunque d'occhio profili affermati come Milinkovic-Savic e Berardi, perché comunque l'obiettivo resta quello di vincere subito in Serie A, allo stesso tempo non mancano le valutazioni su giocatori meno noti e futuribili.

La base è il 3-5-2 di Allegri, contesto in cui Weah - trattato da Giovanni Manna - può giocare su entrambe le fasce. Serve un'ala destra in sostituzione di Di Maria e con caratteristiche simili al costoso Berardi. Poi un centrale difensivo per il futuro, in attesa di capire cosa accadrà con Bremer e Bonucci, e una punta per coprirsi le spalle dalle sirene inglesi per Vlahovic.

ALA DESTRA - I nomi non scaldano i cuori dei tifosi, ma la fiducia nel lavoro di Giuntoli si nasconde qui. Uno dei giocatori che ha impressionato il dirigente gioca in Spagna ed è Luiz Henrique del Betis, 22 anni. Mancino brasiliano ha nel dribbling il suo punto di forza, ma anche Rodri Sanchez - suo compagno di squadra a Siviglia - piace molto. Per gli amanti dei colpi in campionati meno in vetrina c'è Isaksen del Midtjylland, seguito in passato anche dal Milan.

ATTACCANTE - Per quanto riguarda l'attacco molto dipende dal futuro di Dusan Vlahovic. Chelsea, Tottenham e Manchester United sono alla finestra e con un'offerta importante, non inferiore ai 65 milioni di euro, la Juventus ragionerà. Ecco perché dietro le quinte si sta pianificando l'intervento d'emergenza per non lasciare soli Milik e Kean. Jonathan David è il sogno costoso da chiedere al Lille, mentre la pista Retegui è una idea.

DIFENSORE - Leonardo Bonucci ha annunciato il ritiro nel 2024, ma l'avventura in bianconero potrebbe interrompersi prima. Per il bianconero c'è un interesse dall'Arabia Saudita che però punta anche Bremer e, con l'offerta irrinunciabile, nessuno è incedibile. Anche Alex Sandro potrebbe lasciare la Continassa nonostante il recente rinnovo automatico e per questo motivo Giuntoli sta sondando diversi giocatori per il reparto arretrato. Il nome che lo scalda porta in Bundesliga: Konstantinos Mavropanos, 25enne dello Stoccarda.