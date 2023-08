Manovre bianconere

Il marocchino non è più un obiettivo della dirigenza, che mira ad acquistare prospetti più futuribili e valorizzabili

© Getty Images La Juventus si allontana in maniera definitiva da Sofyan Amrabat: non c'è trattativa per il mediano viola, come riporta La Nazione di Firenze. C'è stato un sondaggio, ma non si è andati oltre e Giuntoli è concentrato per regalare un centrocampista fisico e di talento ad Allegri. Il preferito è Habib Diarra, 19enne dello Strasburgo, che costa circa 20 milioni di euro. Alternative molto più costose sono Khéphren Thuram del Nizza e Thomas Partey dell'Arsenal. Anche il Manchester United si è defilato molto per il giocatore della Fiorentina, dopo essere stato vicinissimo ad ingaggiarlo.

Habib Diarra, classe 2004, interessa a molti club e questo potrebbe spingere la Juventus ad accelerare. Lo Strasburgo ha rifiutato due offerte da 14 milioni, ma il vero pericolo arriva dalla Premier: il Burnley sembra aver espresso un certo apprezzamento per il giocatore, ma non ha ancora inviato offerte. Il giocatore ha collezionato 31 presenze, 3 reti e 3 assist nell'ultima stagione con i francesi.

© Getty Images

Del tutto diverso l'impegno necessario per Khéphren Thuram: il giocatore del Nizza è uno dei talenti più in vista d'Europa, interessa alle big e il suo prezzo è al momento complesso da definire. Varie fonti riportano almeno 40 milioni di euro, cifra destinata a essere agevolmente superata non appena si muoveranno i club di Premier League su di lui. Il figlio di Lilian è anche destinato alla titolarità nella nazionale maggiore francese, di cui entrerà a far parte a breve in pianta stabile dopo l'esordio contro l'Olanda nel marzo scorso. Dotato di un fisico colossale da 191 centimetri per 90 chili, è veloce e ha grande qualità tecnica. Nell'ultima stagione per lui 48 presenze 2 reti e 8 assist.

L'ultimo nome, che è anche il più complesso, è quello di Thomas Partey dell'Arsenal. Il mediano dei Gunners è un top player, per Mikel Arteta è fondamentale negli equilibri in campo e ha costi elevatissimi: guadagna attualmente 12 milioni l'anno, una cifra completamente fuori mercato per i club italiani compresa la Juventus. La richiesta è di 40-45 milioni circa: troppi per un classe 1993, per quanto sia giocatore validissimo, ma distante dai parametri di potenziale e futuribilità della dirigenza bianconera.

Vedi anche fiorentina Bonucci pranza con Pradè, la Fiorentina frena le voci di mercato: "Non siamo interessati"