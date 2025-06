Si dividono le strade di José Machin e del Monza, che in una nota ha annunciato "la risoluzione del contratto a partire dal 1 luglio 2025". Arrivato in Brianza nel gennaio 2020, il centrocampista ha collezionato 83 presenze e 6 gol in maglia biancorossa, vivendo da protagonista la doppia promozione del Monza dalla Serie C alla Serie A e realizzando la prima rete nella storica finale playoff contro il Pisa del 29 maggio 2022.