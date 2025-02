Barcellona, Araujo potrebbe non restare dopo il rinnovo: c'è ancora la Juve

Le ultime notizie in chiave mercato relativamente a Roland Araujo risalgono allo scorso 23 gennaio, quando il vice-capitano del Barcellona aveva ufficialmente rinnovato fino al 2031 col club blaugrana. Una mossa che sembrava voler mettere a tacere tutte le voci sull'uruguaiano, accostato alla Juve per gran parte del mercato invernale vista la ricerca dei bianconeri di un paio di difensori (poi sono arrivati Renato Veiga, Kelly e Alberto Costa) ma che invece, spiegano in Spagna, non ha cambiato il destino del classe 1999.