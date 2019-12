Attenta Juve: il Manchester United vuole rubarti Haaland

GIOIELLO CONTESO

Da una parte c'è l'offerta della Juve, che sta lavorando con Mino Raiola per strapparlo alla concorrenza. Dall'altra, appunto, c'è la concorrenza spietata del Manchester United, pronto a ricoprirlo d'oro. Erling Braut Haaland, bomber del Salisburgo e grande rivelazione della Champions, è finito al centro di un intrigo di mercato sull'asse Italia-Inghilterra e sta scatenando un'asta furiosa tra i bianconeri e lo United. Questo il punto: Agnelli e la Juve sono convinti di essere a buon punto nella trattativa, ma nelle ultime ore, scrive The Sun, i Red Devils avrebbero messo sul piatto un'offerta per il giocatore a dir poco irrinunciabile: 13 milioni di euro a stagione.

Questo, manco a dirlo, complica la questione, perché se è vero che il cartellino è abbordabile - ha una clausola rescissoria di 30 milioni e il rapporto qualità-prezzo è decisamente interessante -, d'altra parte i bianconeri non possono permettersi di appesantire ulteriormente un monte stipendi che già adesso è quasi insostenibile. Cosa accadrà quindi? Molto dipenderà da Raiola, appunto, che ha sì buonissimi rapporti con Agnelli - ma altrettanto buoni con lo United nonostante la irrisolta questione Pogba - ma è anche noto per garantire ai suoi assistiti stipendi da favola. Come, inutile dirlo, quello che, secondo il Sun, il Manchester è pronto a garantire ad Haaland.

Le trattative entreranno nel vivo nelle prossime settimane, perché quel che è certo è che ogni potenziale acquirente dovrà provare a chiudere già a gennaio. Per non trovarsi a fare i conti con un ulteriore salto in alto del valore del giocatore.