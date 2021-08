Juventus, niente Pjanic: il mercato bianconero si chiude con Kean

MANOVRE BIANCONERE

Troppo alto lo stipendio del bosniaco, gli ultimi colpi sono in uscita

Niente da fare per Miralem Pjanic alla Juventus. Lui si era esposto chiaramente sui social, il Barcellona lo avrebbe ceduto in prestito e Allegri lo avrebbe riaccolto a braccia aperte. Il ritorno del bosniaco in bianconero, però, è sfumato per l'ingaggio: 8,5 milioni di euro a stagione quelli che guadagna attualmente in blaugrana, con la Juve che non voleva superare i 3,5. Il mercato in entrata dei bianconeri si chiude dunque col ritorno di Moise Kean e l'ingaggio di Mohamed Ihattaren, poi girato in prestito alla Sampdoria.

LA CRONACA DELLA GIORNATA

16.49 - UFFICIALE: DRAGUSIN E FAGIOLI CEDUTI IN PRESTITO

Gli ultimi colpi bianconeri sono in uscita: Radu Dragusin e Nicolò Fagioli sono stati ceduti in prestito secco fino al 30 giugno 2022 rispettivamente alla Sampdoria e alla Cremonese.

16.36 - UFFICIALE: IHATTAREN ALLA SAMPDORIA

"Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo annuale dalla Juventus F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mohamed Ihattaren (nato a Utrecht, Paesi Bassi, il 12 febbraio 2002)"

15.55 - ULTIME 4 ORE MA IL MERCATO IN ENTRATA POTREBBE ESSERE GIÀ CHIUSO

Quando mancano quattro ore alla chiusura ufficiale della sessione estiva del mercato, dalla Juve filtra la voce che non dovrebbe esserci alcuna altra operazione in entrata. Se fosse così, questo significherebbe che l'opzione Pjanic è tramontata. Si capirà ben presto si trattasi di depistaggio o meno.

15.50 - UFFICIALE IHATTAREN

Classe 2002, 19 anni compiuti da poco (lo scorso 12 febbraio), Mohamed Amine Ihattaren è un centrocampista di classe e talento innati. La Juventus ufficializza la sua acquisizione dal PSV Eindhoven, squadra in cui ha militato finora anche nel settore giovanile. Per lui un contratto con scadenza 2025

13.50 - IHATTAREN VERSO LA SAMPDORIA

Dopo il tesseramento, Mohamed Ihattaren sta per essere girato in prestito alla Sampdoria.

13.47 - DELLI CARRI ALLA SALERNITANA

La Salernitana annuncia "di aver raggiunto l'accordo con la Juventus F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo del difensore classe '99 Filippo Delli Carri".

13.37 - DEPOSITATO IL CONTRATTO DI IHATTAREN

La Juve ha depositato in Lega Calcio il contratto di Mohamed Ihattaren: affare da 5-6 milioni, il centrocampista offensivo classe 2002 è stato prelevato dal PSV Eindhoven ma potrebbe essere subito girato in prestito per fare esperienza.

12.20 - DRAGUSIN IN PRESTITO ALLA SAMPDORIA

Sembrava destinato al Cagliari, poi al Vitesse a al Copenaghen, e invece il difensore rumeno Radu Dragusin è passato, con la formula del prestito secco, alla Sampdoria.

10.30 - LE NOVITÀ SU PJANIC

Il vertice di ieri non ha portato a una conclusione positiva. L'unica possibilità è che le due parti si incontrino a metà strada e che Pjanic, per la voglia di tornare alla Juve, sia disposto a rinunciare a una fetta di stipendio e che il Barcellona decida di alzare la cifra della parte che verserebbe ancora al suo giocatore. Ancora poche ore e sapremo se Allegri potrà di nuovo contare su un giocatore decisivo nei suoi anni in bianconero.

10.00 - UFFICIALI LA CESSIONE DI RONALDO E IL RITORNO DI KEAN

La Juventus ha ufficializzato la cessione di Cristiano Ronaldo: il Manchester United verserà al club bianconero 15 milioni di euro, pagabili in cinque esercizi, più un bonus massimo di 8 milioni. L'operazione genera un un impatto economico negativo sull'esercizio 2020/21 della Juve pari a 14 milioni di euro. Allo stesso tempo annunciato il ritorno di Moise Kean: prestito di 7 milioni, più obbligo di riscatto a 31. (qui l'approfondimento)