Juve, l'agente di Vlahovic sponsorizza Milinkovic-Savic

© Getty Images Il nome di Sergej Milinkovic-Savic resta di grande attualità in casa Juve. Col campionato fermo per i Mondiali, negli ultimi giorni continuano infatti a susseguirsi indiscrezioni e voci su un possibile assalto dei bianconeri per il centrocampista della Lazio. L'ultima, in ordine cronologico, arriva direttamente dall'agente di Vlahovic. "Sergej è un ottimo giocatore, di classe - ha spiegato Darko Ristic parlando del feeling tra i due con la maglia della Serbia -. Se andrà via, qualsiasi squadra troverà un grosso rinforzo". "Lui e Dusan lavorano bene insieme, in nazionale, ovviamente", ha aggiunto aggiustando un po' il tiro.

Parole che non sono passate affatto inosservate e dietro alle quali, al netto della precisazione riferita alla nazionale, potrebbe nascondersi una sorta di "sponsorizzazione" con tanto di messaggio nemmeno troppo velato alle parti chiamate in causa. Un po' come "parlare a nuora perché suocera intenda", insomma. Ovviamente con tutti i condizionali del caso e senza chiamare in causa direttamente la Juve, spettatrice molto interessata della situazione.

Subito dopo l'ultima giornata prima della sosta per i Mondiali, del resto, alcuni dirigenti bianconeri avrebbero incontrato l'agente di Milinkovic-Savic, Mateja Kezman, per sondare il terreno e provare ad anticipare tutti in vista della scadenza del contratto con la Lazio a giugno del 2024. Un primo vertice esplorativo, per porre forse le basi per una mossa concreta. Cifre alla mano, si parla di un'offerta a Lotito intorno ai 50-60 milioni di euro più bonus, con un ingaggio di sei milioni a stagione per SMS. Solo numeri, per ora. Che insieme alle ultime parole dell'agente di Vlahovic però sembrano fare due indizi su un possibile assalto magari in tempi brevi a Sergej. In casa Juve la pista Milinkovic-Savic resta calda. Si attendono sviluppi.