"Sarri pessimista, ma la Juve conta di risolvere i problemi col Chelsea"

12/06/2019

Il futuro di Maurizio Sarri dovrebbe essere sulla panchina della Juve, ma negli ultimi giorni il suo trasferimento da Londra a Torino sta incontrando qualche difficoltà imprevista o perlomeno qualche rallentamento. Lo ha confermato anche il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, che ha avuto proprio Sarri come suo allenatore prima del passaggio al Napolil. "Ci sono dei problemi per Sarri per liberarsi dal Chelsea. Lui adesso brontola ed è un po’ pessimista, ma alla Juve mi hanno detto sabato che contano di risolvere", ha svelato a Telelombardia.