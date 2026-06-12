Milan-Allegri in stallo, De Laurentiis chiama Ibrahimovic: il Napoli vuole chiudere

Il rapporto tra i due è ottimo, e si è concretizzato anche in una comparsa sul set di "Vita da Carlo", serie dedicata a Carlo Verdone prodotta proprio dal patron del Napoli: "Un gigante che è già anche un grande attore", il complimento di De Laurentiis.

Il primo incontro risale al periodo in cui l'attaccante svedese giocava in Mls ai Los Angeles Galaxy. De Laurentiis partecipa a una cena in California con la famiglia di Ibra, ma senza alcuna velleità di convincerlo a vestire la maglia del Napoli, anzi. Quando Carlo Ancelotti tenta di portarlo all'ombra del Vesuvio nel 2019, il presidente si oppone e l'esonero dell'attuale ct del Brasile fa tramontare ogni possibilità di vedere il centravanti svedese in azzurro. Ora le strade del Napoli e di Ibra tornano a incrociarsi. Anche perché nel mare tempestoso di via Aldo Rossi, l'ex attaccante sembra uno dei pochi in grado di tenere la barra dritta e governare la nave rossonera.

