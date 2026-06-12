Manovre azzurre

Milan-Allegri in stallo, De Laurentiis chiama Ibrahimovic: il Napoli vuole chiudere

Il presidente del Napoli vuole il tecnico livornese prima della fine del mese, ma l'ex attaccante sta ignorando all'entourage di Max

12 Giu 2026 - 08:58
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La situazione del Milan è in stand-by da ormai tre settimane e la cosa non piace ad Aurelio de Laurentiis, che non vede l'ora di avere a disposizione il prima possibile Massimiliano Allegri. Ecco perché a breve potrebbe far partire una telefonata a Zlatan Ibrahimovic e provare a risolvere la questione. Oppure, scrive sempre il Mattino, incontrarlo di persona, visto che entrambi si trovano negli Stati Uniti per seguire i Mondiali. Nei giorni scorsi, De Laurentiis si era messo in contatto con il suo omologo rossonero Paolo Scaroni, che l'aveva rassicurato sul fatto che fosse solo una questione di tempo. Il numero uno del Napoli vuole però parlare direttamente con chi ha realmente in mano i fili di quello che resta della dirigenza rossonera.

Qual è il problema?

Al momento il Milan non sembra essere tra le priorità di Ibrahimovic, impegnato come commentatore. Il ruolo dell'ex attaccante in America ha fatto passare in secondo piano mail e telefonate dei legali di Allegri, che stanno provando a mediare per riuscire a liberare il tecnico livornese prima della fine del mese. Tuttavia, l'impressione è che in casa Milan si voglia prima trovare allenatore, direttore sportivo e completare l'area sportiva, e solo in un secondo momento trattare la buonuscita di Allegri, a cui Ibra è contrario. Una volta sbrogliata la matassa rossonera, lo svedese non dovrebbe comunque avere problemi a far felice De Laurentiis.

Com'è il rapporto De Laurentiis-Ibra?

Il rapporto tra i due è ottimo, e si è concretizzato anche in una comparsa sul set di "Vita da Carlo", serie dedicata a Carlo Verdone prodotta proprio dal patron del Napoli: "Un gigante che è già anche un grande attore", il complimento di De Laurentiis.
Il primo incontro risale al periodo in cui l'attaccante svedese giocava in Mls ai Los Angeles Galaxy. De Laurentiis partecipa a una cena in California con la famiglia di Ibra, ma senza alcuna velleità di convincerlo a vestire la maglia del Napoli, anzi. Quando Carlo Ancelotti tenta di portarlo all'ombra del Vesuvio nel 2019, il presidente si oppone e l'esonero dell'attuale ct del Brasile fa tramontare ogni possibilità di vedere il centravanti svedese in azzurro. Ora le strade del Napoli e di Ibra tornano a incrociarsi. Anche perché nel mare tempestoso di via Aldo Rossi, l'ex attaccante sembra uno dei pochi in grado di tenere la barra dritta e governare la nave rossonera.

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