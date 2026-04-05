Juventus-Locatelli, rinnovo a vita: firma imminente

Manuel Locatelli sposa la Juventus: pronto il rinnovo fino al 2030 a oltre 4 milioni annui. Blindato il leader bianconero contro le sirene di mercato

05 Apr 2026 - 10:06

La Juventus e Manuel Locatelli ufficializzeranno entro la prossima settimana il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2030, blindando il centrocampista con un ingaggio che supererà i 4 milioni di euro annui. Lo scrive Tuttosport. L'accordo, nato da una volontà comune senza reali trattative estenuanti, rappresenta un segnale di leadership assoluta volto a compattare lo spogliatoio in vista delle otto finali stagionali necessarie per la qualificazione in Champions League. Nonostante i recenti apprezzamenti pubblici di tecnici come Fabregas e gli interessi internazionali, il mediano ha scelto di giurare fedeltà ai colori bianconeri per dare continuità al progetto di Spalletti e trasformare le delusioni azzurre in benzina per il futuro della Vecchia Signora. 

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