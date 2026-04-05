Milan, blitz in Galles per Alajbegovic: Tare ha rotto gli indugi per il gioiello della Bosnia

Il Milan ha rotto gli indugi inviando i propri scout in Galles per blindare Kerim Alajbegovic, il trequartista classe 2007 del Salisburgo che ha trascinato la Bosnia alla qualificazione mondiale con prestazioni d'autore al Millennium Stadium e contro l'Italia. Nonostante la folta concorrenza di Roma e Napoli e un sistema tattico attualmente improntato al 3-5-2 di Allegri, la dirigenza di via Rossi intende proseguire la linea verde inaugurata con l'innesto di Kostic, puntando su un profilo valutato circa 15 milioni di euro che garantisca un mix perfetto tra sostenibilità economica e potenziale tecnico. L’area sportiva rossonera è convinta che il talento debba precedere i moduli, confermando la volontà di investire su una delle "stelline" più luminose del panorama europeo perché, nell'ottica del club, il passaggio in Italia potrebbe essere quello giusto per la sua crescita. Lo scrive il Corriere dello Sport.