Oscar annuncia il ritiro a 34 anni per problemi cardiaci: "Avrei voluto fare di più"

Oscar, calciatore brasiliano, ha annunciato il ritiro dal calcio all'età di 34 anni. Lo ha comunicato lo stesso ex Chelsea in un video postato sui canali ufficiale del San Paolo. Dietro l'addio al calcio giocato ci sono dei problemi cardiaci riscontrati durante le consuete visite mediche dello scorso novembre che anticipavano l'inizio della stagione. "Avrei voluto fare di più, ora mi ritiro e continuerò sostenere questo club".