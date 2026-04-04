De Rossi: "Ct? Troppe chiacchiere, penso al Genoa"

"Non mi aspettavo questa domanda, pensavo volessi un programma del calcio italiano". Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, risponde così in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus, commentando le voci su un possibile interesse della FIGC per il ruolo di commissario tecnico. "Credo che si stia parlando un po' troppo, da chiunque: ex giocatori, giornalisti, macellai e pizzicagnoli", aggiunge con tono ironico, "Io mi preoccupo della salvezza del Genoa e non credo sia utile aggiungere altre parole a questo minestrone di chiacchiere".