Palladino blinda Palestra: "Lo vorrei con me". Intanto l'Atalanta alza il prezzo e anche il Barça si fa sotto

"Palestra è cresciuto molto. Il prossimo anno lo vorrei con me". Dalle pagine del 'Corriere della Sera', il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino manda un messaggio alla società e alle numerose pretendenti dell'esterno classe 2005, di proprietà della Dea e attualmente in prestito al Cagliari. Palestra, che ha debuttato in Nazionale nella semifinale playoff contro l'Irlanda del Nord e che è una delle poche note positive della disfatta azzurra, piace sia in Italia che all'estero. L'Inter lo ha scelto per la fascia destra in caso di addio di Dumfries e sarebbe pronta a mettere sul tavolo un’offerta da 35 milioni e anche la Juve ha chiesto informazioni. Ma la strada è tutta in salita: la valutazione del giocatore è in rialzo e all'Atalanta valuterebbero ora proposte non inferiori a 50 milioni di euro. Palestra è finito nel mirino di diversi club di Premier League e ora piace anche in Spagna. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Barcellona lo sta osservando da vicino. Tanto che nelle scorse settimane due osservatori del club blaugrana si sarebbero recati in Sardegna per vederlo da vicino in occasione della sfida di campionato tra Cagliari e Napoli. Di certo c'è che a fine stagione Palestra tornerà alla base: per restarci - con eventuale aumento dell'ingaggio - o di passaggio lo dirà il mercato.