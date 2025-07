Passi avanti importanti nella trattativa tra la Juve e il Werder Brema per Samuel Mbangula. Stando a Tuttosport, i club sarebbero molto vicini a raggiungere un accordo per il trasferimento del giocatore per circa 12 milioni di euro bonus compresi. Dopo aver rifiutato l'offerta del Nottingham Forest qualche giorno fa, il giocatore avrebbe già un'intesa col Werder per un cotnratto di cinque anni.