Manchester United, Maguire rinnova fino al 2027

Harry Maguire ha firmato un nuovo contratto che prolungherà la sua permanenza al Manchester United fino a giugno 2027, con un'opzione per un ulteriore anno. Il difensore centrale inglese ha collezionato 266 presenze e ha vinto la Carabao Cup e la Emirates FA Cup da quando è entrato a far parte del club nel 2019. "Rappresentare il Manchester United è il massimo onore. È una responsabilità che rende me e la mia famiglia orgogliosi ogni singolo giorno. Sono felicissimo di prolungare la mia esperienza in questo incredibile club per almeno otto stagioni e di continuare a giocare davanti ai nostri tifosi speciali per creare insieme altri momenti indimenticabili", ha dichiarato il difensore inglese. "Si percepisce l'ambizione e il potenziale di questa squadra entusiasmante. La determinazione di tutto il club a lottare per i trofei più importanti è evidente a tutti e sono fiducioso che i nostri momenti migliori insieme debbano ancora arrivare", ha aggiunto.