Barcellona, ultimatum all'Inter: sconto per Bastoni o cambio obiettivo

Il Barcellona avrebbe lanciato un ultimatum all'Inter per Alessandro Bastoni, minacciando di abbandonare definitivamente la trattativa se il club nerazzurro non abbasserà le pretese economiche fissate a 60 milioni di euro. Secondo Sport il direttore sportivo blaugrana Deco, pur considerando il centrale azzurro la priorità assoluta per completare il reparto con Cubarsí, ha già attivato i contatti per l'alternativa John Lucumí del Bologna, valutato circa 25 milioni, come mossa strategica per sbloccare lo stallo negoziale. Mentre Giuseppe Marotta fa muro blindando il calciatore - reduce dalle critiche post-Mondiale - e chiedendo una cifra "monstre" per il suo cartellino, il Barça resta fermo a un'offerta di 45 milioni di euro più 5 netti a stagione per il difensore. La strategia catalana è servita: l'inserimento deciso sul colombiano del Bologna non è solo un sondaggio, ma un messaggio diretto alla dirigenza interista per far capire che il club spagnolo non intende partecipare ad aste al rialzo, pronto a virare su obiettivi più accessibili se le richieste per l'asset nerazzurro non diventeranno più ragionevoli nelle prossime ore.