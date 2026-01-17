Juve, Chiellini: "Rinnovo Spalletti? Non ho dubbi, sarà l'allenatore dei prossimi anni"

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Cagliari-Juve, Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato del futuro della panchina bianconera, annunciando sostanzialmente il rinnovo di contratto di Luciano Spalletti: "Da parte nostra questo c'è sempre stata questa convinzione. Tempo fa, prima di una delle prime partite in Champions con Luciano in panchina, ho detto che non sarebbe stato un contratto di sei mesi. Per me è l'allenatore per i prossimi anni della Juventus e sta facendo bene. A tempo debito ne parleremo ma credo che nessuno abbia dei dubbi a riguardo".