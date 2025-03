Juve, Buffon: "Futuro Motta? Mancano 10 giornate, tanto vale attendere la fine"

"In questo momento mancano 10 giornate, probabilmente le cose non stanno andando come vorrebbero, ma mancano ancora 10 giornate e tanto vale attendere il finale e vedere se in questo rush può accadere qualcosa di sorprendente, e sorprendentemente positivo. Io me lo auguro": è l`auspicio di Gigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana e storico giocatore della Juventus, parlando a margine dell`incontro con gli studenti di Sport Managment della Luiss Business School, a Roma, commentando il momento difficile della Juventus.